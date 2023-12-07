Evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Kocaeli’nde belediye ekipleri iki katlı evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarttı.

KAYNAK: İHA
Evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Çayırova ilçesinde mahalle sakinlerinden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen Zabıta ekipleri, Özgürlük Mahallesi’nde iki katlı bir eve gidince gördükleri karşısında hayrete düştüler.

Evin çevresinde ve çatısında biriken yoğun çöpleri tespit eden ekipler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi ve iki katlı evin çevresinden 3 kamyon çöp toplandı.

Ekipler tarafından toplanan çöpler, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında çöp ev sorununa çözüm bulan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, oluşan kötü koku problemini de ortadan kaldırmış oldu.

aw093544-01.jpg

aw093544-02.jpg

aw093544-03.jpg

Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı Gündem
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar Teknoloji
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı Spor
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Firari FETÖ hükümlüsü Siirt’te yakalandı Gündem
Firari FETÖ hükümlüsü Siirt’te yakalandı
Köpekleri öldüresiye dövüştürüp tezahürat yaptılar Gündem
Köpekleri öldüresiye dövüştürüp tezahürat yaptılar
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti Magazin
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu Ekonomi
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu