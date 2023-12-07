Evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Çayırova ilçesinde mahalle sakinlerinden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen Zabıta ekipleri, Özgürlük Mahallesi’nde iki katlı bir eve gidince gördükleri karşısında hayrete düştüler.

Evin çevresinde ve çatısında biriken yoğun çöpleri tespit eden ekipler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi ve iki katlı evin çevresinden 3 kamyon çöp toplandı.

Ekipler tarafından toplanan çöpler, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında çöp ev sorununa çözüm bulan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, oluşan kötü koku problemini de ortadan kaldırmış oldu.