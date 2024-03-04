Evden çıkarken unuttuğu prize takılı fiş yangına neden oldu. Çocuklar alevlerin arasında kaldı

Kaynak: DHA
Evden çıkarken unuttuğu prize takılı fiş yangına neden oldu. Çocuklar alevlerin arasında kaldı
Antalya’da bir apartmanın 2'inci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın anında evde bulunan 3 çocuk evde mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 çocuğu apartman sakinleri kurtardı.

Antalya’nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi. 4238. Sokak'ta bir apartmanın 2'inci katında meydana gelen yangında, Ramazan A. ve eşi, 13, 6 ve 3 yaşında olduğu öğrenilen 3 çocuklarını evde bırakarak hasta ziyaretine gitti.

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ÇAMAŞIR MAKİNESİ PRİZİ YANGINA NEDEN OLDU

Henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Evden dumanların yükselmesi ve yanık kokusu gelmesi üzerine apartmanda oturan vatandaşlar, daireye girerek çocukları dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Korku dolu anların yaşandığı yangının ardından apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangının çamaşır makinesi prizinden çıktığı öğrenildi.

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