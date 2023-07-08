Evin çatısına yıldırım düştü. Yaralı var

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Saltukova beldesi çevre yolunda bulunan 2 katlı binanın çatısına sabah saatlerinde yıldırım düştü. Saltukova Belediye Garaj Amiri Hasan H.'nin ailesi büyük bir gürültüyle uykudan uyandı.

Çatı alevlere teslim olurken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden Çaycuma, Filyos ve Saltukova İtfaiye ekiplerince çatıyı saran alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işleminin ardından çatı küle döndü.

Yangın sonrası herhangi bir kişi yaralanmadığı öğrenildi. Çıkan yangın sonrası cep telefonuna bu görüntüler yansıdı.