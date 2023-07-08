Film gibi operasyon! Selden kaçıp ağaca çıkan iki kişi helikopterle kurtarıldı

Meteoroloji, İstanbul için yağış beklentisini duyurmuştu. Beklenen yağış Şile'de derelerin taşmasına neden oldu.

Dere taşması sonucu meydana gelen sel sonrasında ağaçta mahsur kalan iki kişi için aksiyon filmlerini aratmayacak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

KAMPA GİTTİLER SELDE MAHSUR KALDILAR

Kamp yapmak için Şile' ye giden iki kişi kuvvetli yağışa yakalandı. Kamp yapan ikili, yağmur sonrası oluşan selden kurtulmak için ağaca çıktı.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri ise onları kurtarmak için harekete geçti. Ağaçtaki iki kişi helikopterle kurtarıldı. (DHA)