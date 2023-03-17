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Evin yıkılmasını traktörler önledi

Kahramanmaraş merkezli depremin, Hatay'da çiftlik kamerasına yansıyan görüntüleri afetin büyüklüğün bir kez daha gözler önüne serdi. Bir çiftlik evinin depremde yıkılmasını ambardaki traktörlerin engellediği görüldü.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 07:16
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Evin yıkılmasını traktörler önledi

Evin yıkılmasını traktörler önledi
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Hatay’da büyük yıkıma yol açan depremlerin, yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Karadurmuşlu Köyü'nde bir çiftlik evinin depremin şiddetiyle hasara uğradığı anlar kameraya yansıdı. 

Görüntüde çiftliğin alt ambar kısmında bulunan traktörlerin evin yıkılmasını önlediği görüldü. Çöken kolonların yerine traktörler üstlenince ev tamamen yıkılmadı. Görüntüler depremin büyüklüğünü bize bir kez daha gösterdi.

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