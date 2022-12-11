﻿Kadının evinde çok sayıda kedi köpek ölüsü bulundu

Olay, dün gece saatlerinde komşuların hem köpek seslerinden hem de evin civarından gelen kokulardan 112 hattını araması üzerine ortaya çıkmıştı. Armutalan Mahallesi 415 Sokak'taki eve gelen polisler savcılık kararı ile aldıkları izin ile arama yaptı.

Aramada onlarca hayvan ölüsü ile 40'tan fazla canlı hayvan bulunmuştu. Emniyet güçleri ve belediye ekipleri tarafından kurtarılan hayvanlar, Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk ederek veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

BEŞ KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki H.A.’nın bahçesinden 5 kamyona yakın hurda ve birikmiş çöp ile hayvan cesetleri toplandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine zorluk çıkaran yaşlı kadın emniyetteki ifadesinde tutarsızlıklar nedeniyle psikiyatrik muayene için Marmaris Devlet Hastanesine götürüldü. Yaşlı kadın buradan Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine polis eşliğinde ambulans ile sevk edildi. (İHA)