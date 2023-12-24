Evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çayköy'de yaşayan Hüseyin Akgül'den ailesi, 3 gündür haber alamadı. Babasını merak eden kızı, evine gitti. Eşyaların yanmış olduğunu gören Akgül'ün kızı Akgül'ü de hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Akgül'ün kızı, durumu 112 Acil sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ZEHİRLENME İHTİMALI ÜZERİNDE DURULUYOR

Akgül'ün cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, evdeki incelemede yangının kendi kendine söndüğü tespit edildi. Yapılan tespitlere göre elektrikli sobanın evdeki eşyaları tutuşturduğu, bu nedenle yangın çıktığı, Yangın sırasında uyuyan Hüseyin Akgül'ün karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.