Evine davet ettiği çocuk tarafından öldürüldü

Olayın ardından kaçan şüpheli T.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tunçöz, bir parkta çay içtiği T.A. ile birlikte evine gitti. Evde kısa bir süre sonra T.A. elinde bıçakla koşarak uzaklaştı. Tunçöz’ün annesi, eve döndüğünde oğlunun kanlar içinde yerde yattığını fark etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Mehmet Tunçöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan T.A., polis tarafından saklandığı yerde yakalandı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.