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Evine girerken kurşun yağmuruna tutuldu

Diyarbakır’da Y.A., evine girmek isterken binanın önünde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. 

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 20:09
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Evine girerken motosikletten açılan ateşle yaralandı

Evine girerken kurşun yağmuruna tutuldu
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DHA - Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Y.A., evinin bulunduğu sokağa geldi.

Burada binaya girmek isterken sokağa motosikletle bir kişi girdi.

Üzerinde bulunan tabanca ile Y.A.'ya ateş eden kimliği belirsiz şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Yapılan incelemede olay yerinde 4 kovan bulundu. Polis, bulduğu kovanları incelemek üzere emniyete götürürken şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Yaralanan Y.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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