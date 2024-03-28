Evini muayenehaneye çeviren Suriyeli sahte doktor çıktı

Malatya Valiliği konu hakkında yaptığı açıklamada, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi’nde yaşayan S.E. isimli Suriyeli kendisini Kadın Doğum ve Dahiliye Doktoru olarak tanıttığı ve Suriyelileri evinde muayene ettiği ihbarının alınması üzerine ekiplerin harekete geçtiğini belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Suriyeli sahte doktor S.E. evinde muayene yaparken suçüstü yakalandı. Şahsın, muayenehane olarak kullandığı evinde gerçekleştirilen aramalar esansında; 2 adet stetoskop, 2 adet tansiyon ölçme aleti, 1 adet muayene kayıt defteri ile 837 adet çeşitli marka ilaçlar ele geçirildi.

Aynı zamanda, evde yapılan aramalarda, yapılan muayenelerden elde edildiği düşünülen 56 bin 500 TL ile 2 bin 410 Euro ve bin 264 dolar ele geçirildi. Suriyeli sahte doktor gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.