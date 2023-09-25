Evini yakıp kendine zarar veren kişiyi polis kurtardı

Kilis'te yaşadığı evi ateşe verip ardından kendini yaralayan kişiyi polis ekipleri ikna etti.

KAYNAK: İHA
Evini yakıp kendine zarar veren kişiyi polis kurtardı

Olay, Bilal Habeş Mahallesi Şehzade Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Evinin damına çıkan A.D. henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçirip evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler evin damını sardı.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada demir parçası ile kendine zarar veren A.D., sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti. Olay yerine sevk edilen Polis Özel Harekat ekipleri eve girerek A.D.'yi ikna etmeye çalıştı.

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Ekiplerin müdahalesine yanıt veren A.D. ateşe verdiği evden güçlükle çıkartılarak, olay yerine çağrılan ambulans ile Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.D.'nin daha önce de benzer bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

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