Evinin bahçesinde intihar etmeye çalıştı, kurtarıldı. Hastanede hayatını kaybetti

Sinop'ta evinin bahçesinde kendini asarak intihar girişiminde bulunan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan 61 yaşındaki D.A. hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Evinin bahçesinde intihar etmeye çalıştı, kurtarıldı. Hastanede hayatını kaybetti

Sinop’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir vatandaş evinin bahçesinde kendini asarak intihar girişiminde bulunmuştu.

Özlem Konutları Mevkisinde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki D.A. evinin bahçesinde kendini iple asarak intihar etmek istemiş, o sırada çevrede bulunan inşaat işçileri tarafından kurtarılmıştı.

Daha sonra D.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilip, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Bir süredir bilinci kapalı olan D.A. tedavi gördüğü hastanede sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

D.A.'nın cenazesi Erfelek Merkez Camisinde kılınan öğlen namazının ardından Erfelek Merkez Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

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