Evinin önünde oyun oynarken otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin Yazlamazlı köyünde evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Murat Curuk'a, seyir halinde olan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan çocuğu ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk etti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Curuk hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü R.Ç. karakola giderek teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.