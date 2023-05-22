Evinizdeki doğal antibiyotik

Sarımsak, soğan doğal antibiyotiktir. Bunları çok fazla tüketmek lazımdır.

Doğal Antibiyotik :

500 CC (yarım litre) kaynamış soğumuş suya, kabukları soyulmuş bir baş sarımsak, yarım limonu kabuğuyla dilim dilim doğrayıp içine atın. Kapağını kapatıp (alimünyum folyoyla sararak ışık almasını engelleyebilirsiniz) karanlık bir ortamda 4 gün bekletin.

Dört gün beklettikten sonra içinden posasını alın.

Her kışa girerken bır kaç defa bu doğal antibiyotiği tekrarlarsanız savunma mekanızmanız güçlü olur. Her yemekten 15 dakika önce aç karnına bir yemek kaşığı içebilirsiniz. Dışarıdan gelen mikrop ve virüslere karşı etkilidir.Hiç bir yan etkisi de yoktur. Limonu hayatınızdan çıkartmayın.

