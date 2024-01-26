Evinize sokmamanız gereken sabun listesi ortaya çıktı. İşte en sağlıklı sabunlar…

Sabun seçerken, cildimizi tahriş edebilecek veya kurutabilecek kimyasal maddelerden kaçınmalıyız.

Çamaşır suyu, sirke gibi ürünler el dezenfektanı olarak kullanılmamalı. Ayrıca, kokulu ve renkli sabunlar da cildimizi hassaslaştırabilir. Bu yüzden, kokusuz ve renksiz sabunlar daha sağlıklıdır.

Cildimiz, vücudumuzu dışarıdan gelen zararlı etkilere karşı koruyan bir bariyer görevi görür. Bu bariyer bozulduğunda, cildimiz kurur, çatlar, sertleşir ve yıpranır.

El yıkamak, cildimizi temiz tutmak için önemli. Ancak çok fazla el yıkamak da cildimize zarar verebilir. Yanlış sabun kullanımı, egzama gibi cilt rahatsızlıklarına yol açabilir.

Bu nedenle, cildimizi nemlendiren sabunları tercih etmeliyiz. Örneğin, E vitamini, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, palmiye yağı, papatya özü, jojoba yağı, aloe vera, gliserin gibi içerikler cildimize iyi gelir.

Vazelin de cildi nemlendirmek için etkili bir üründür. Ancak bazı kişiler kayganlığından dolayı rahatsız olabilir.

El yıkama olanağımız olmadığında, yüzey dezenfektanları yerine el dezenfektanları veya kolonya kullanabiliriz.