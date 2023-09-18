Sabun otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan cilt hastalıklarına iyi gelen sabun otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sabun otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan cilt hastalıklarına iyi gelen sabun otunun faydaları dikkat çekti.

Sabun otuyla ilgili detaylar…

SABUN OTU NEDİR?

Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpüren, kir temizleyici bir bitkidir. Helvacılıkta, ağdayı ağartmak için de kullanılır. Kökü, büyük ve kalındır. Dışı, hafif kırmızımtıraktır.

Çiçekleri; pembe, beyaz olup, salkım eklindedir. Köklerin dövülmesinden çöven elde edilir.

SABUN OTUNUN FAYDALARI

- İdrar söktürür.

-Terletir, ateşi düşürür.

-Vücuda rahatlık verir.

-Kusturur ve balgam söktürür.

-Cilt hastalıklarında da faydalanılır.

-Temizleyici olarak da kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

İki tatlı kaşığı sabun kökü demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI : Aşırı dozajda sabun ot kökü çayı mide ve bağırsaklarda tahrişe neden olur. Normal dozajda herhangi bir yan tesiri yoktur.

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