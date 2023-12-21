“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Recep Tayyip Erdoğan ödülleri verirken, bir isim dikkat çekti. Geçtiğimiz zamanlarda “Evlatlıkla evlenilebilir” açıklamasını yapan Süleyman Uludağ’a bilim ödül Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Süleyman Uludağ, söz konusu açıklamasında: “Evlat edinmek İslamiyet’te yoktur. Akrabalık ve kan bağı oluşmadığından evlat edinen erkek, büyüttüğü kızı 18-20 yaşına geldiğinde evlenebilir. Yine evlat edinen kadının, büyüttüğü evlatlığı erkek ile evlenmesinde sakınca yoktur” söyleminde bulunmuştu. Ödül alması dikkat çekti.

Ayrıca Galata Kulesi’ne hiltiyle zarar verildiğinde Galata Kulesi Restorasyon Danışmanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan “Çok büyük bir hasar değil, biraz fazla ileri gitmişler” açıklamasını yapan Sinan Genim de mimar ödülünü aldı.

Bunların yanı sıra; Emel Sayın müzik ödülünün, İbrahim Atalay resim ödülünün, Hasan Aycın karikatür ödülünün, Sami Şekeroğlu sinema ödülünün, Refik Anadol dijital sanat ödülünün, Nazan Bekiroğlu ise edebiyat ödülünün sahibi oldu.

Vefa ödülleri ise Attila İlhan, Samiha Ayverdi, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Muhsin Ertuğrul’a verildi.