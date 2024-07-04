Evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Hayat Bilgisi dizisinin 'Pikaçu Kerem'i Kerem Kupacı’nın nikahından ilk kareler geldi.

Türk televizyonlarının sevilen yüzü Kerem Kupacı, Hayat Bilgisi dizisindeki unutulmaz 'Pikaçu Kerem' karakteriyle tanınmıştı.

Son zamanlarda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde de rol alan Kupacı, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkını avukat Ece Ceyhanlı ile evlenerek taçlandırmıştı.

Kerem Kupacı, Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Elveda Rumeli, Kırgın Çiçekler, Kalk Gidelim ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok popüler projede yer alarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

En son Kısmet adlı projede de yer alan Kupacı, başarılı kariyerine yeni başarılar eklemeye devam etmekte.

Kupacı ve sevgilisi Ece Ceyhanlı, Sedef Adası'nda düzenlenen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atmışlar ve bu mutlu günleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Kupacı'ya sosyal medyada yapılan yorumlar arasında “Bu adam liseye gidiyordu”, “Bir ömür boyu mutluluklar dilerim”, “Pikaçu hep mutlu ol” gibi sıcak dilekler yer almıştı.

İŞTE İLK KARELER...

640xauto-001.webp

640xauto-1.webp

kerem.jpg

İlgili Haberler
Şark Bülbülü'nün Hatice'sinin son hali ortaya çıktı. Allah Allah! Bu o mu diyeceksiniz
Ünlü mankenin son hali ortaya çıktı. Doğa Bekleriz yıllara meydan okuyor
Son Haberler
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi Gündem
Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı
81 ilde yeni uygulama. Satışı resmen yasaklandı Ekonomi
81 ilde yeni uygulama. Satışı resmen yasaklandı
10 yaş üstü otomobili olanlar yaşadı Otomotiv
10 yaş üstü otomobili olanlar yaşadı
Marangoz dükkanı alev alev yandı Yerel Haberler
Marangoz dükkanı alev alev yandı
Kastamonu'da orman yangını Yaşam
Kastamonu'da orman yangını