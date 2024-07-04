Evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Türk televizyonlarının sevilen yüzü Kerem Kupacı, Hayat Bilgisi dizisindeki unutulmaz 'Pikaçu Kerem' karakteriyle tanınmıştı.

Son zamanlarda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde de rol alan Kupacı, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkını avukat Ece Ceyhanlı ile evlenerek taçlandırmıştı.

Kerem Kupacı, Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Elveda Rumeli, Kırgın Çiçekler, Kalk Gidelim ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok popüler projede yer alarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

En son Kısmet adlı projede de yer alan Kupacı, başarılı kariyerine yeni başarılar eklemeye devam etmekte.

Kupacı ve sevgilisi Ece Ceyhanlı, Sedef Adası'nda düzenlenen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atmışlar ve bu mutlu günleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Kupacı'ya sosyal medyada yapılan yorumlar arasında “Bu adam liseye gidiyordu”, “Bir ömür boyu mutluluklar dilerim”, “Pikaçu hep mutlu ol” gibi sıcak dilekler yer almıştı.