Şark Bülbülü'nün Hatice'sinin son hali ortaya çıktı. Allah Allah! Bu o mu diyeceksiniz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şark Bülbülü'nün Hatice'sinin son hali ortaya çıktı. Allah Allah! Bu o mu diyeceksiniz

Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev’in son hali adeta, “Allah Allah! Bu o mu diyeceksiniz” dedirtti.

Yeşilçam'ın zarif ve utangaç yıldızı Ayşen Cansev, 1974 yılında SES dergisinin düzenlediği güzellik yarışmasında üçüncülük elde etti.

Şu anda 69 yaşında olan Cansev, zaman içindeki değişimiyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan biri haline gelen Ayşen Cansev, özellikle Şark Bülbülü filminde canlandırdığı Hatice karakteriyle hafızalarda yer etmişti.

Nergis Cansevdi gerçek adıyla tanınan bu değerli oyuncu, Yeşilçam sinemasının en parlak dönemlerinde 20'den fazla filmde rol almıştı.

Ancak günümüzde ekranlarda görünmese de, onun sanatı ve katkıları hala takdir edilmekte ve anılmakta.

Ayşen Cansev'in son hali, zamanın ona da dokunduğunu gösterse de, güzelliği ve zarafetiyle bir zamanlar olduğu gibi, bugün de hayranlık uyandırmakta.

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AYŞEN CANSEV KİMDİR?

Utangaç güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Ayşen Cansev, 1955 yılında İstanbul'da doğdu.

Asıl adı Nergis Cansevdi olan oyuncu, 1974 yılında SES mecmuası'nın düzenlediği güzellik yarışmasında 3. seçildi. Bu sayede sinemaya adım atan Cansev, 20'den fazla filmde rol aldı.

Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice karakteri ile hafızalara kazınan Cansev, Günesten de Sıcak, Sapık, Kurt Dölü gibi birçok başarılı yapımda yer aldı.

1990'lı yıllarda oyunculuğa ara veren Cansev, şimdilerde 69 yaşında ve kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanmayan Cansev, son haliyle hayranlarının merak konusu olmaya devam ediyor.

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