Ünlü mankenin son hali ortaya çıktı. Doğa Bekleriz yıllara meydan okuyor

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla zamanı durdurmuş gibi görünen Bekleriz, gündeme oturdu.

90'ların en tanınmış yüzlerinden biri olan Bekleriz, podyumlarda adeta bir kasırga gibi esmişti.

Bekleriz, şöhretin tadını ilk kez 'Çarkıfelek' programında hosteslik yaparken çıktı.

Mehmet Ali Erbil'in kendisine 'Leğen kemiği' lakabını taktığını ve bu dönemde yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

"Muhtemelen en çok müzik klibinde oynayan modelim" diye eklemiş. Doğa Bekleriz'in güncel fotoğrafları, adeta zamanla yarışıyor gibi.

İŞTE SON HALİ...

DOĞA BEKLERİZ KİMDİR?

Doğa Bekleriz, 28 Kasım 1976'da İstanbul'da doğmuş, Türk manken, oyuncu ve sunucu.

Modellik kariyerine 1996'da başlamış ve kısa sürede ün kazanmıştı.

'Çarkıfelek' yarışmasında hosteslik yapmış ve Çelik Erişçi'nin bir video klibinde rol alarak şöhrete kavuşmuştu.

Ayrıca, Gizem Özdilli ve Nigar Talibova ile birlikte kurduğu 'Adrenalin' isimli müzik grubuyla şarkıcılık yapmış ve Ortaköy, İstanbul'da 'Models' isimli bir kafe işletmişti.

2016'da iş insanı Yusuf Berat Komşu ile evlenen Bekleriz, aynı yıl bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Günümüzde Mersin'de yaşayan Bekleriz, defile organizasyonları ve koreografiler yapmakta.

ARŞİVDEN...