Ünlü sanatçı karaya ayak basmıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sanatçı karaya ayak basmıyor

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, denizlerin özgürlüğünü seçerek kendine teknede yeni bir yaşam kurdu. Babasından kalan tekneyi yeni yuvası haline getiren ünlü isim, işi olmadıkça karaya ayak basmadığı bildirildi.

Şehir hayatının karmaşasından uzaklaşarak doğanın huzurunu kucaklayan Koray Avcı, şehirden kaçış trendini benimseyen ünlüler arasında yerini aldı.

Koray Avcı, babasından kalan mütevazı bir tekne ile radikal bir yaşam değişikliğine gitmiş ve denizlerde bir kaptan olarak yeni bir sayfa açmış.

Avcı, “Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı, bana kaldı. Kaptan olmaya karar verip eğitim aldım” dedi.

Yaz aylarını bu tekne üzerinde geçiren Avcı, ihtiyaçları dışında karaya çıkmıyor ve arkadaşlarıyla buluşmaları, alışverişleri haricinde tüm zamanını bu özel teknesinde geçiriyor.

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KORAY AVCI KİMDİR?

Koray Avcı, 1 Ocak 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş, aslen Erzincan'ın Tercan ilçesinden olan bir bestekâr, müzisyen, şarkı yorumcusu ve söz yazarı.

Çocukluğundan beri resim ve müziğe karşı ilgisi olan Avcı, müzik yolculuğuna Ankara'daki performans mekanlarında şarkı söyleyerek başlamıştı.

Muğla Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Avcı, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" programına katılarak dikkatleri üzerine çekmiş ve sonrasında sokak performanslarıyla ünlenmişti.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Avcı, "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü 2015 yılında yayınlamış ve bu albümle büyük başarı elde etmişti.

Kendine has yorumu ve sahne performansıyla tanınan Koray Avcı, Türk müziğinin sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri haline gelmişti.

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