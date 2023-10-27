Evlilik kalbi korur mu

Bilim insanları çiftler arasındaki uyumun kalp sağlığını ne şekilde etkilediğine açıklık getirdi. İşte ayrıntılar…

Mutlu evlilik ve kalp bağlantısını içeren araştırmayı Yale Üniversitesi yaptı. Araştırma ekibi, ABD'de 103 hastanede kalp krizi tedavisi gören 18 ila 55 yaşlarındaki 1593 yetişkini inceledi, hastaların, evli ya da ciddi bir ilişki içinde oldukları belirlendi.

Araştırmayı Independent haberleştirdi. Buna göre, evlilikleri sırasında orta veya şiddetli stres seviyeleri bildiren katılımcıların göğüs ağrısı ihtimalinin yüzde 67’den daha yüksek olduğu anlaşıldı. Her 10 kadından 4'ü, şiddetli evlilik stresi yaşadığını söylerken, her 10 erkekten 3'ü de ciddi evlilik stresiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

NYU Grossman Tıp Fakültesi'nden Profesör Nieca Goldberg, "Kadınların sağlığı üzerinde daha fazla evlilik stresi yükü var." diye konuştu



Yale Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Cenjing Zhu, ise şu bilgileri verdi:



"Bulgular, evlilik stresi gibi kişinin günlük yaşamında deneyimlediği stresin, genç yetişkinlerin kalp krizi sonrası iyileşmesini etkileyebileceğini destekliyor.

Finansal gerginlik veya iş stresi gibi evlilik stresinin ötesinde ek stres faktörleri de genç yetişkinlerin iyileşmesinde rol oynayabilir."



