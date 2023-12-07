Hangi tür evlilik kalp sağlığını korur?

Independent’ta yer alan habere göre; ABD'de 103 hastanede kalp krizi geçiren 1593 kişi incelendi. Bu kişilerin çoğunun evli veya ciddi bir ilişkisi olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, katılımcılara evlilikleri sırasında ne kadar stres yaşadıklarını sordu

Sonuçlar şu şekilde olduğu görüldü:

- Evlilik stresi orta veya yüksek olan katılımcıların, göğüs ağrısı çekme olasılığı, düşük stresli olanlara göre yüzde 67 daha fazlaydı.

- Kadınlar, erkeklere göre daha fazla evlilik stresi yaşadıklarını bildirdi. Her 10 kadından 4'ü, evlilik stresinin şiddetli olduğunu söyledi. Erkeklerde ise bu oran her 10 erkekten 3'üydü.

- Bir tıp profesörü, kadınların sağlığının evlilik stresinden daha çok etkilendiğini belirtti.

- Bir halk sağlığı uzmanı, evlilik stresinin, kalp krizi sonrası iyileşmeyi olumsuz etkileyebileceğini, ayrıca başka stres faktörlerinin de rol oynayabileceğini söyledi.

Bu araştırma, evlilik ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi gösteren bir çalışmadır. Evlilik stresinin, kalp krizi riskini artırdığı ve iyileşmeyi zorlaştırdığı görülmüştür. Bu nedenle, evlilik stresini azaltmak için çiftlerin iletişim kurmaları ve destek almaları önemlidir.