Evliliklerinde mutluluğu bulamayan yıldızdan itiraf geldi: Tek eşlilik tarih olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evliliklerinde mutluluğu bulamayan yıldızdan itiraf geldi: Tek eşlilik tarih olacak

ABD'nin ünlü televizyoncusunun kızı olarak büyük bir zenginlik içinde doğan Tori Spelling, başarısız evlilikler ve 5 çocuğun ardından evlilik kurumuna olan inancını kaybetti. Tori Spelling'ten dikkat çeken bir itiraf geldi.

Tori Spelling, katıldığı programlarda içini dökerken tek eşliliğin yakında tarihi karışacağını söyledi.

Tori Spelling babası Aaron Spelling'in öldüğünde hayatının en büyük şoku yaşamıştı. Tori Spelling ve kardeşinin babasının servetinin çok küçük bir bölümü olan 800.000 Dolar olması magazin dünyasında günlerce konuşulmuştu.

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Ünlü dizilerde boy gösteren Tori Spelling, başarısız evlilikleri ile de sürekli gündemde kaldı.

Yaptığı ilk evlilik ihanetle bitince ikinci kez yuva kuran Tori Spelling beş tane çocuk doğurdu. Ama yine eşi ile yolları ayrıldı.

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5 ÇOCUKLA BENİ KİM İSTER?

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgili araşısında bulunan 51 yaşındaki Tori Spelling, aşk konusunda kırgınlığını açıklamıştı. Dean McDermott ile boşandıktan sonra yeni bir sevgili arayışına gören ünlü yıldız, doğurganlık yaşını geçmeden tekrar anne olmak isteyebileceğini söylemişti.

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Ancak Tori Spelling son açıklaması tüm dünyada magazin manşetlerine oturdu. Tori Spelling, 20 yıl içinde en fazla 30 yıl içinde tek evliliğin eski çağlardan kalma bir alışkanlık olacağını söylemişti. Üstelik eski eşinden de benzer açıklamalar gelmişti.

KOCASI DA YILLAR ÖNCE AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞTİ

Tori'nin açıklaması eski eşi Kanadalı oyuncu Dean McDermott'ın benzer açıklamalarını hatırlatınca takipçiler 'Belli ki ikili evlilikleri sırasında da bu konuya konuşuyorlardı " yorumunda bulundu. 57 yaşındaki McDermott da birkaç yıl önce Tori Spelling ile evliliğin çaba gerektirdiğini söyleyerek tek eşliliğin zor bir konu olduğunu vurgulamıştı

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