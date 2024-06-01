Gratis meydan muharebesi. 'Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez' diyerek bağırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Gratis meydan muharebesi. 'Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez' diyerek bağırdı

Bir kozmetik zinciri firması tüm ürünlerinde yüzde 75 oranında indirime gitti. Bunun üzerine vatandaşlar mağazaların önünde kuyruk oluşturdu. Birçok şehirde izdiham yaşandı, vatandaşlar mağaza içinde ve dışında birbirine girdi.

Bir kozmetik markası, mağazasındaki tüm ürünlerde yüzde 75 indirime gitti. Bunu duyan vatandaşlar mağazaların önüne akın etti, AVM'lerde, caddelerde uzun kuyruklar oluştu. Mağaza içinde ve dışında müşteriler birbirine girdi.

foto99.jpg

"SENİN ÇALIŞANIN BANA GERİZEKALI DİYEMEZ"

Birçok ilde yaşanan izdiham ve kavga görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Kozmetik zinciri firmasının mağazasında bir müşteri, kendisine “gerizekalı” dediğini iddia eden mağaza çalışanının müdürüne “Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez” diyerek bağırdı. O anlar başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzdihamın yaşandığı mağazalarda bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerlerinin kapanmasına izin vermedi. Kozmetik ürünleri için verilen 'mücadele' eleştiri konusu oldu.

İlgili Haberler
Mağazayı talan ettiler
Mağazayı talan ettiler
Kadınlar indirim yapılan mağazada mal kalmayınca saç saça baş başa kavga ettiler
Mağazada indirim izdihamı! Kepenkleri kırdılar birbirlerini ezdiler
Son Haberler
100 bin lira yatıran 4 milyon 600 bin lira aldı. O hisse büyük kazandırıyor Ekonomi
100 bin lira yatıran 4 milyon 600 bin lira aldı. O hisse büyük kazandırıyor
Leonardo Bonucci'den flaş tepki Spor
Leonardo Bonucci'den flaş tepki
Ali Koç söz verdi. Göreve gelir gelmez gidecekler Spor
Ali Koç söz verdi. Göreve gelir gelmez gidecekler
Gram altın 1100 lira birden değişecek. Altın kahini net tarih verdi Ekonomi
Gram altın 1100 lira birden değişecek. Altın kahini net tarih verdi
Ali Koç'un İsmail Kartal'ın biletini neden kestiğini açıkladı Spor
Ali Koç'un İsmail Kartal'ın biletini neden kestiğini açıkladı
Soğuk savaş döneminin en meşhur casusluk hikayesini biliyor musunuz? Tarih - Mitoloji
Soğuk savaş döneminin en meşhur casusluk hikayesini biliyor musunuz?