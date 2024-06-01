Gratis meydan muharebesi. 'Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez' diyerek bağırdı

Bir kozmetik markası, mağazasındaki tüm ürünlerde yüzde 75 indirime gitti. Bunu duyan vatandaşlar mağazaların önüne akın etti, AVM'lerde, caddelerde uzun kuyruklar oluştu. Mağaza içinde ve dışında müşteriler birbirine girdi.

"SENİN ÇALIŞANIN BANA GERİZEKALI DİYEMEZ"

Birçok ilde yaşanan izdiham ve kavga görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Kozmetik zinciri firmasının mağazasında bir müşteri, kendisine “gerizekalı” dediğini iddia eden mağaza çalışanının müdürüne “Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez” diyerek bağırdı. O anlar başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzdihamın yaşandığı mağazalarda bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerlerinin kapanmasına izin vermedi. Kozmetik ürünleri için verilen 'mücadele' eleştiri konusu oldu.