Ey futbolcular saldırıya uğrarsanız ya kaçın ya dayak yiyin! Sedat Kaya yazdı

Hangi akıl, hangi vicdan böyle bir cezaya imza atar?

Muz Cumhuriyetlerinde yaşanmaz böyle bir skandal.

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Trabzonspor maçı sonrası sahaya inen yüzlerce futbol teröristinden kendilerini kurtarmaya çalışan Fenerbahçeli futbolcular Oosterwolde ile İrfan Can'a birer maç ceza verdi!

Meşru müdafa suç sayıldı.

Hukuk ayaklar altına alındı.

Saldıran değil, kendini saldırıdan korumaya çalışan cezalandırıldı.

Bu karar sadece hukukta değil, toplum vicdanında da yok hükmündedir.

Bu karar Türkiye'de artık futbolcuların dayak yemesinin önünü açmıştır.

Bundan böyle tribünde kafası atan sahaya girip istediği futbolcuyu dövme hatta linç etme hakkına sahiptir.

Bundan böyle deplasmanda galibiyet sevinci de yasaklanmıştır!

Ey futbolcular.

Herhangi bir maçta tribün teröristlerinin saldırısına uğrarsanız hemen kaçmaya çalışın.

Kaçamıyorsanız, kıpırdamadan bir güzel dayak yiyin.

Çünkü adaletin olmadığı yerde kaba kuvvet geçerli olur.

Kaba kuvvet Türk Futbolu'nu esir almıştır.

Futbol Federasyonu 17 gün önce oynanan maçın cezalarını seçimler nedeniyle bugüne bırakarak, siyasetin esareti altında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bugün verilen cezalar da siyasidir.

Ne şiş yansın, ne kebap!