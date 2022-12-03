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e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/13 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 21:45
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e-YDS sonuçları açıklandı

e-YDS sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2022/13 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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