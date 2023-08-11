Eylem hazırlığındaki PKK'ya operasyon: 9 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda farklı bölgelerde de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Eylem hazırlığındaki PKK'ya operasyon: 9 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda terör örgütünün Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı eyleminin sözde yıl dönümü olan 15 Ağustos'ta eylem arayışında olan şüpheliler tespit edildi.

Daha önce örgüt için farklı bölgelerde de faaliyet yürüten 11 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve görsel materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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