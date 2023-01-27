EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis'e geliyor

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'nin Meclis'e ne zaman geleceğini duyurdu.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de gazetecilerin EYT'yle ilgili sorularını cevapladı. Düzenlemenin pazartesi günü Meclis'e geleceğini kaydeden Akbaşoğlu, "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Pazartesi basın toplantısı ile detaylarını açıklayacağız” dedi. Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." yanıtını verdi."