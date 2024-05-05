Isuzu otoparkında yangın. 15 araç cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Isuzu otoparkında yangın. 15 araç cayır cayır yandı
Kocaeli’de Isuzu servisinin otoparkı alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 15 minibüs ve otobüs cayır cayır yandı.

Ekiplerin yoğun mesai verdiği söndürme çalışmalarının ardından geriye sadece 15 aracın iskeletinin kaldığı görüldü.

Kartepe ilçesinde D100 Karayolu üzerinde olan Isuzu servisinin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı. Yangın araçtan araca sıçrayarak daha da büyüdü. İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri hemen çalışmalara başladı.

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İtfaiye erlerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sırasında 4 otobüs, 8 midibüs, 2 minibüs, yarım otobüsün tamamen yandığı belirlendi.

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