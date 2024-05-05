Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki: Kamuoyunun bildiği pek çok gerçek gizlenmeye çalışılıyor

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor” diyerek, iddianameye tepki gösterdi.

“TAM ANLAMIYLA AYDINLANANA KADAR PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız."