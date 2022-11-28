Kabine Toplantısı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Gündemdeki ilk başlık terörle mücadele olacak. Pençe Kılıç Hava Harekâtı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekâtını işaret etmişti. Toplantıda bölgedeki son durum ve harekata ilişkin yol haritası değerlendirilecek.

EYT DE KONUŞULACAK

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu. Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek.

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık olacak. Teklifin Meclis sürecindeki yol haritası ele alınacak. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

Erdoğan, “Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda atılacak adımlar da toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.