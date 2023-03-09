Halil Akbunar etkisi. Eyüpspor'dan kritik galibiyet

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 1-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig'de Bandırma'da oynanan maçta Eyüpspor, Beyçimento Bandırmaspor'u tek golle yendi.
Maçın golünü 20. dakikada Halil Akbunar attı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Azad İlhan
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic (Dk. 77 Atabey Çiçek), Kerim Avcı, Koutroumpis, Okan Alkan, Tetteh (Dk. 60 Levent Ayçiçek), Soukou (Dk. 77 Caner Hüseyin Bağ), Mehmet Özcan (Dk. 64 Oğuz Kağan Güçtekin), Emre Kaplan
Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Taşkın İlter (Dk. 84 Melih Kabasakal), Uğur Demirok, Recep Niyaz (Dk. 39 Sinan Kurt), İbrahim Akdağ, Del Valle (Dk. 67 Pa Dibba), Halil Akbunar (Dk. 84 Babel), Berkan Emir, Mustafa Pektemek (Dk. 67 İbrahim Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç
Gol: Dk. 20 Halil Akbunar (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Uğur Demirok, Dk. 59 Taşkın İlter, Dk. 90+1 Babel (Eyüpspor), Dk. 45+5 Saponjic, Dk. 59 Koutroumpis, Dk. 86 Mulumba, Dk. 90+6 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)