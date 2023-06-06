Eyüpspor'dan flaş Arda Turan kararı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşına Bodrumspor'a 2-0 mağlup oldu ve play-off finaline çıkmayı başaramadı.
Arda Turan ve öğrencileri kaçan final sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Eyüpspor ile ilk teknik direktörlük kariyeri yaşayan Arda Turan'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu.
EYÜPSPOR BAŞKANI AÇIKLADI
Mücadele sonrası Ajansspor'a açıklama yapan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "Nasipten ötesi yok. Arda Turan ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Eyüpspor'la toplam 8 maça çıkan Arda Turan, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.