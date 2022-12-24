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Eyüpsultan’da parktaki ahşap bankları çaldılar, kameraya yakalandılar

Eyüpsultan Belediyesi’nin parka koyduğu oturma grubunu çalan şüpheliler, Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından parklara yerleştirilen güvenlik kameralarına yakalandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 23:50
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Eyüpsultan’da parktaki ahşap bankları çaldılar, kameraya yakalandılar

Eyüpsultan’da parktaki ahşap bankları çaldılar, kameraya yakalandılar
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Eyüpsultan ilçesinde İslambey Mahallesi’nde bulunan Hz. Halit Parkı’ndan kimliği belirsiz kişiler tarafından oturma ünitesi çalındı.

Kimlikleri belirlenemeyen bir grup genç geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde, İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi üzerinde bulunan Hz. Halit Parkı’na geldi.

Burada bir süre kendi aralarında sohbet eden şüpheliler daha sonra parkın orta kısmında bulunan, Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımı amacıyla yapılan oturma ünitesine yöneldi.

Etrafın sakin olması ve parkın kalabalık olmamasından faydalanan şüpheliler, oturma ünitesini bulunduğu yerden kaldırarak hızla uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Kendilerini kimsenin görmediğini zannettiği için rahat hareket ettikleri gözlemlenen şüpheliler, Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ilçedeki parklara yerleştirilen ve Belediyenin internet sitesinden de 24 saat canlı yayın yapan güvenlik kameralarına yakalandı.

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