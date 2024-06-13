Eyüpsultan'da yangın: 20 kişi kurtarıldı, 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İHA
Eyüpsultan'da yangın: 20 kişi kurtarıldı, 4 kişi dumandan etkilendi

Eyüpsultan'da 6 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Düğmeciler Caddesi Ayten Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Elektrik sayaçlarından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede binayı dumanla doldurdu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakinlerinden 20 kişi, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme merdiveniyle tahliye edilerek kurtarıldı. Tahliye sırasında bir vatandaşın, içerideki 2 papağanını da kurtardığı görüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde müdahale edilerek sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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