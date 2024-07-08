Eyüpsultan'da sünnet şöleni

Sünnet şöleni

Şölen kapsamında 650 çocuk, belediye tarafından ücretsiz olarak sünnet edildi ve sünnet kıyafetleri temin edildi. Etkinlik sonrasında çocuklar, aileleriyle birlikte palyaçolar ve maskotlar eşliğinde iki saatlik bir Boğaz turuna çıktılar.

Eyüpsultan Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bu yıl da ücretsiz sünnet şöleni düzenleyerek, 650 çocuğun sünnet olmasını sağladı. Tüm sünnet kıyafetleri, ayakkabıdan pelerine kadar, belediye tarafından karşılandı. Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen şölene katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Özmen, şölen sırasında yaptığı konuşmada, çocukların sünnet olmasının aileler için önemli bir dönem olduğunu belirtti ve Eyüpsultan Belediyesi'nin her zaman halkın yanında olacağını ifade etti.

Dua ile sona eren şölenin ardından çocuklar, palyaçolar ve maskotlar eşliğinde Feshane Artİstanbul önündeki iskeleye yürüdüler ve üç vapura binerek aileleriyle birlikte Boğaz turuna çıktılar. Tur sırasında belediye görevlileri tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.