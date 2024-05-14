Eyüpsultan’daki tramvay kazasında vatmana 6 yıl 9 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Aralık 2022’de meydana gelen kaza hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştır.

Soruşturma dosyasına göre, 10 kişi “müşteki” olarak belirtilirken, Semi Özcan “şüpheli” olarak kaydedildi. İddianamede, Ünal Koçkesen’in yönetimindeki İETT otobüsü ile Semi Özcan’ın kullandığı Alibeyköy-Cibali T5 hattı tramvayının, kırmızı ışık ihlali yapması sonucu Namık Kemal Caddesi’nde çarpıştığı belirtilmiştir. Kazada 3 kişinin kırıklarla, 7 kişinin ise basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek yaralanmalarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca, sanığın işlediği suçların uzlaşmaya açık olmasına rağmen, yapılan görüşmeler sonucunda bir uzlaşma sağlanamadığı ve bu nedenle Semi Özcan hakkında “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan takipsizlik kararı verildiği kaydedilmişti.

Semi Özcan’ın “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 1 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına karar verilen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Sanığın duruşması önümüzdeki günlerde başlayacak.