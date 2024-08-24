Eyvah eyvah. Beşiktaş'ın kaptanı sakatlandı. 6 ay yok

Kaynak: Haber Merkezi
Eyvah eyvah. Beşiktaş'ın kaptanı sakatlandı. 6 ay yok

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal'ın antrenmanda sakatlandığı ve sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması geçirdiği açıklandı. Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı ekibe kaptanı Necip Uysal'dan kötü bir haber geldi.

Beşiktaş, Necip Uysal'ın antrenmanda sakatlandığı ve sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' denildi.

6-8 AY YOK
Necip Uysal'ın 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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