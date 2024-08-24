'Biz anlaştık fakat Kerem gitmedi'

Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, 25 yaşındaki futbolcunun transferine dair konuştu.

''BİZ ANLAŞTIK AMA KEREM GİTMEK İSTEMEDİ''

Galatasaray'ın Spartak Moskova ile anlaştığı ancak Kerem'in gitmek istemediğini açıklayan Hatipoğlu, "Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi." dedi.

''KALMASINDAN YANAYIZ''

Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalmasını istediklerini belirten İbrahim Hatipoğlu, "Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Galatasaray'ın Rus kulübüyle anlaştığı rakamın 15 milyon euro'ya yakın bir fiyat olduğu belirtildi.