F1'de feci kaza! Araç alev alev yandı

Kaynak: Haber Merkezi
F1'de feci kaza! Araç alev alev yandı

Amerikalı sürücü Logan Sargeant, Zandvoort Pisti'nde geçirdiği kazada bariyerlere çarparak aracını yaktı. Williams takımının genç sürücüsü Logan Sargeant, alevlerden son anda kurtuldu.

Formula 1'in heyecan dolu antrenman seansında, Amerikalı sürücü Logan Sargeant, Zandvoort Pisti'nde büyük bir kazaya karıştı.

Cumartesi günü gerçekleşen antrenman turunda, Williams takımı adına yarışan Sargeant, ıslak zeminde kontrolü kaybederek dördüncü virajda çimlere çıktı ve hızla bariyerlere çarptı. Çarpışmanın ardından Sargeant'ın aracı alev aldı ve genç sürücü hızla araçtan atlamak zorunda kaldı.

Kaza anında Sky Sports kameraları olayı kaçırdı, ancak sonrasında görüntüler, pistin dört bir yanına dağılmış enkazı ve Sargeant'ın kontrolü kaybettiği noktadaki lastik izlerini ekrana getirdi. Korkutucu kazanın ardından yarış yetkilileri hemen kırmızı bayrak çıkardı ve diğer sürücüler, Sargeant'ın yanından geçerken gözle görülür bir endişe yaşadılar.

Neyse ki, 23 yaşındaki Sargeant, yangın başlamadan önce enkazdan çıkmayı başardı. Williams ekibi, telsizden hemen durumu kontrol etti ve “İyi misin?” diye sordu. Sargeant ise nefes almakta zorlanarak, “İyiyim,” şeklinde yanıt verdi. Ekip, "Tamam, önemli olan da bu" diye devam etti.

Kazanın ardından birkaç güvenlik görevlisi hızla piste koşarak yangını söndürmeye çalıştı. Araç pistten kaldırılmadan önce güvenlik tedbirleri alındı ve pist temizlendi. F1 yorumcusu David Croft, “Kontrolü tamamen kaybetti, araç yanıyor ve acil müdahale gerekiyor. Sargeant'ın iyi olduğunu duymak güzel ama henüz araçtan çıkmadıysa hemen çıkması gerekiyor. Bu, bir cumartesi antrenman seansında görmek isteyeceğiniz son şey. Logan Sargeant'ın sıralama turlarında yer alacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir diğer yorumcu ise “Pistin o bölümünde böyle bir kaza nasıl oldu? Genellikle sürücüyü ya da aracı test eden bir viraj değildir. Orada en son kaza yapan aracı F2'de gördüm. Gerçekten tuhaf bir viraj." yorumunu yaptı.

Kaza öncesinde, Fernando Alonso 1:21.461 ile en hızlı tur zamanını elde etti. Max Verstappen ve Lewis Hamilton ise henüz pistte görünmemişti. İngiliz pilot George Russell, Sargeant'ın yanından geçerken endişesini dile getirerek, Mercedes takım telsizine “Logan iyi ama araba yanıyor” şeklinde rapor verdi.

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