Ezan ve türban yasaklandı diyerek halkı galeyana getiren program yayınladılar. Müslümanlıkta yalan söylemek iftira atmak var mı

Kon TV’nin yayınladığı gerçeğe uymayan skandal videoda namaz kılan aile sonrasında, “başörtüsü yasaklandı, ezanlar yasaklandı. Yeni bir yüzyıla hazırlık yaparken” denilerek iktidara oy istenmesi tepki çekti.

Ezan ve türban yasaklandı diyerek halkı galeyana getiren program yayınladılar. Müslümanlıkta yalan söylemek iftira atmak var mı

Yeniçağ / Ali Özyiğit

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna hazırlanırken gerçeğe uymayan skandal olaylar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Konya’dan yayın yapan Kon TV yayınlandığı skandal video ile tepkileri üzerine çekti.

Kon TV yayınladığı videoda namaz kılan bir aile sonrasında şu sözlerle skandala imza atığı görüldü:

“Bu günlere hiç kolay gelmedik. Nice zulümler yaşandı. Nice bedeller ödendi. Ezanlar susturuldu. Başörtüsü yasaklandı. Yeni bir yüzyıla hazırlık yaparken şimdi söz milletin karar milletin! Ezan, bayrak ve vatan sevdalılarına selam olsun”

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Ayrıca Kon TV’nin Youtube kanalında, ‘Kandil ve CHP kol kola’ ve ‘Saadet Partisi raydan çıktı’ denilerek gerçeğe uymayan haber videolarının yayınladığı görüldü.

Bu olaylar sonrasında şu yorumlar yapıldı:

“Bu nasıl yerel kanal! Müslümanlıkta yalan söylemek iftira atmak var mı?

Ezan ve türban yasaklandı diyerek halkı galeyana getiren program yayınladılar!”

Ayrıca tarafsız olması gereken yerel kanalın ‘Ak Parti tüm gücüyle sahada’ şeklindeki videosu da tepki çekti.

KON TV SKANDALLARI İLK DEĞİL: KÜFÜR SKANDALI

Muhalefeti eleştirirken Kon TV ana haber spikerinin ağzından küfür çıkmıştı.

Spiker şu skandal sözlere imza atmıştı:

“İyi akşamlar Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Özel bir haberimizle başlayacağız. Kimi SİHA'lardan, kimi hastanelerden, kimi otoyollardan şikâyet etti. Yapılan köprülere, elektrik santrallerine karşı çıktılar, muhalefetin dili o kadar değişti ki milletin ya…a/yararına...”

Canlı yayında yaşanan skandal sonrası sunucu ve kanaldan herhangi bir özür gelmemişti.

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