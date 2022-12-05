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Ezgi Mola Altın Kelebek Ödüllerinde ne dedi? Ezgi Mola neden gündem oldu?

Bu yıl 48.si düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni dün akşam gerçekleşti. Altın Kelebek Ödüller, gecesine katılanlar arasında ünlü oyuncu Ezgi Mola’da vardı. Erşan Kuneri dizisindeki rolüyle aday olan Ezgi Mola’nın sözleri geceye damga vurdu. Peki, Ezgi Mola Altın Kelebek Ödüllerinde ne dedi? Ezgi Mola neden gündem oldu?

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 11:36
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Ezgi Mola Altın Kelebek Ödüllerinde ne dedi? Ezgi Mola neden gündem oldu?

Ezgi Mola Altın Kelebek Ödüllerinde ne dedi? Ezgi Mola neden gündem oldu?
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Dün akşam Altın Kelebek Ödüllerine katılanlar arasında oyuncu Ezgi Mola’da vardı. Erşan Kuneri dizisinde canlandırdığı ‘Alev’ rolüyle ödül aldığı esnada açıklamalarda bulundu. Ezgi Mola gündem olacak sözler sar etti. Peki, Ezgi Mola Altın Kelebek Ödüllerinde ne dedi? Ezgi Mola neden gündem oldu?

Altın Kelebek’te “En İyi Komedi Dizisi-Kadın Oyuncu” ödülünü alan Ezgi Mola'nın konuşması geceye damga vurdu. "Kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılarımız için aslında, ağaçlarımız için de hayvanlarımız için de eşit yaşam hakkına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum" diyen Ezgi Mola, aynı zamanda İran'daki kadınlara da destek verdi.

EZGİ MOLA NE DEDİ?

Ezgi Mola, Netflix’te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisindeki "Alev" rolüyle “En İyi Komedi Dizisi- Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. Ezgi Mola, yaptığı konuşma geceye damga vurdu.

Ezgi Mola ödül konuşmasında, İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesi üzerine başlayan eylemler sonrasında ahlak polisinin kaldırıldığını öğrenmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

“Onların yanında olduğumuzu buradan söylemek istiyorum” diyen Ezgi Mola, “Ülkemizde her gün yaşanan kadın cinayetlerinin de son bulabilmesi için yasalarımızda yapılacak olan güzellikleri sabırsızlıkla görmek, duymak ve biz de bunu kutlayalım istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola şöyle devam etti, “Bu güzel haberlerin hepsinin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten hiç önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin, aynı dilden, aynı yerde kalben durup, kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılarımız için aslında, ağaçlarımız için de hayvanlarımız için de eşit yaşam hakkına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum. Bunu canı gönülden diliyorum. Geldik gidiyoruz. Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var, sizi çok seviyorum” şeklindeki açıklamaları geceye damga vurdu.

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