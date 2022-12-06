Esra Erol'dan Müge Anlı'ya ödül göndermesi. Aralarındaki rekabet mesaja yansıdı

Müge Anlı geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Kadın Sunucu ve En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödüllerinin sahibi oldu. Anlı aldığı ödül sonrası yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından da paylaşırken aynı yayın saatlerini paylaştığı Esra Erol'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Instagram hesabı üzerinden reyting sonuçlarını paylaşan Esra Erol, yaptığı paylaşımın üzerine "Yine en çok izlenen program olmuşuz. İlginizden daha büyük ödül mü olur? İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim." yazdı.