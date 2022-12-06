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  • Esra Erol'dan Müge Anlı'ya ödül göndermesi. Aralarındaki rekabet mesaja yansıdı

Esra Erol'dan Müge Anlı'ya ödül göndermesi. Aralarındaki rekabet mesaja yansıdı

Yaptıkları gündüz kuşağı programlarıyla milyonlara kişinin evine giren sunucular Müge Anlı ve Esra Erol arasında izlenme oranları üzerinden bir rekabet sürüp gitmekte. İkili her ne kadar bunu net bir şekilde belli etmiyor olsa da Esra Erol yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adeta bunu doğrulamış oldu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:50
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Müge Anlının aldığı ödülün ardından Esra Eroldan dikkat çeken bir mesaj geldi

Esra Erol'dan Müge Anlı'ya ödül göndermesi. Aralarındaki rekabet mesaja yansıdı
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Müge Anlı geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Kadın Sunucu ve En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödüllerinin sahibi oldu. Anlı aldığı ödül sonrası yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından da paylaşırken aynı yayın saatlerini paylaştığı Esra Erol'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Instagram hesabı üzerinden reyting sonuçlarını paylaşan Esra Erol, yaptığı paylaşımın üzerine "Yine en çok izlenen program olmuşuz. İlginizden daha büyük ödül mü olur? İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim." yazdı.

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