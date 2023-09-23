Ezgi Mola'yı sokakta gördüler hamile duası istediler

Sekiz aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, “Daha çok yanımda olmasını istiyorum” diyerek şakayla gönderme yaptığı eşi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı’ndaydı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Canı zeytinyağlı yemek çekince evlerinin yakınlarındaki Osmanlı yemekleri yapan bir restoranda soluğu alan çift, el ele objektiflere yansıdı. Hayli kilo aldığı görülen ünlü oyuncu, son dönemde hamilelerin duasının kabul gördüğü inanışıyla herkesin kendisinden dua istediğini anlatıp, doğum için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

“Hamilelerin duası kabul olurmuş. Bu sebeple sokakta gördüğüm sevenlerim benden dua istiyor” diyen Ezgi Mola, doğum için yurtdışını düşünüp düşünmediği sorusu üzerine “İki ya da iki buçuk ayım var doğuma. Doğum burada Türkiye’de olacak muhtemelen. Yani sağlığa bağlı biraz da doktorumla konuşuyorum, her şey yolunda şükür” şeklinde konuştu.