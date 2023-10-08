Ezgi Mola'dan esprili bebeklik karesi paylaşımı. Dişlere dikkat çekti

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola, bir yandan da sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaktan geri durmuyor.

Son zamanlarda bebeklik dönemine ait paylaşımlarına ağırlık veren Mola takipçilerini gülümsetmeyi başarıyor.

Kısa bir süre önce yakın arkadaşı Merve Dizdar'ın yaptığı açıklamayla bebeğinin adını Can koyacağı ortaya çıkan Ezgi Mola, Instagram hesabından bol miktarda paylaşımda bulunuyor.

Anneliği tatmaya hazırlanan başarılı oyuncu son zamanlarda bebeklik dönemine ait paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Ezgi Mola, Instagram hesabından yine benzer bir paylaşımda bulundu ve kısa bir sürede dişlerinin çıktığını söyleyerek altına şu eğlenceli notu düştü:

"Doğduktan sanırım 3-5 gün sonra dişlerim de çıkmışa benziyor! Bir tık daha bekleseymişim direkt Müjdat Gezen konservatuar sınavlarına girebilirmişim"