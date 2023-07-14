Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi ezine peynirinin sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, ezine peynirinin faydaları neler? Ezine peyniri neye iyi gelir?

Prof. Dr. Canan Karatay kemik erimesine karşı muhteşem bir besin öneriyor.

Hayvansal beslenme tarzını sıklıkla öneren Prof. Dr. Canan Karatay ezine peynirinin bir çok faydası olduğunu ifade ediyor.

EZİNE PEYNİRİNİN FAYDALARI NELER?

Prof. Dr. Karatay, 'Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor.

Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır.' diye konuştu.

Konuşmasını tamamlamasının ardından öğrencilerle beraber Ezine peynirinin tadına bakan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, 'Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır. ' dedi.

- İçeriğindeki kalsiyum sayesinde çocuk gelişimine ve kalsiyum kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynar. Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesi, romatizma gibi rahatsızların da önüne geçer, kemikleri güçlendirir.

- İleriki yaşlarda ortaya çıkabilecek hafıza kaybı veya Alzheimer’ı engeller, hafızayı güçlendirir.

- Kalsiyum açısından zengin olan ezine peyniri diş sağlığına çok faydalıdır. İçeriğindeki linoleik asit, sfingolipid ve konjuge sayesinde kanseri de önlediği bilinmektedir. Migren kaynaklı baş ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor.

- Bilinmeyen bir diğer faydası ise, uykusuzluğa iyi gelmesidir. Yatmadan önce tüketilen bir miktar ezine peyniri, uykusuzluk çekmenize engel olacaktır. Uykunun yanında, stresi de gidermeye yardımcı olur çünkü içeriğindeki triptofan maddesi, sinirlerin rahatlamasını sağlar.