F.Bahçe ve G.Saray yine bunu yaptı. Sanki dünyada başka futbolcu kalmadı

Dünya üzerinde milyonlarca futbolcu var.

Avrupa takımları çok üst düzey olanlar dışında birbirlerinin transfer etmek istedikleri futbolculara el atmıyorlar, gidiyorlar herhangi bir ülkede aradıklarını buluyorlar.

Bizimkilerde ise hep aynı hikaye. Biri bir futbolcuyu istedi mi! Hemen öbürü de devreye giriyor.

O futbolcunun kulübü de adamın değeri 1'se 3 hatta 5 istiyor. Olan da Türkiye'nin dövizine oluyor. Paralar uçuyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray yine gitti aynı futbolcuya talip oldu.

Fanatik'in İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya dayandırdığı habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Stuttgart'ta forma giyen 27 yaşındaki stoper Waldemar Anton için harekete geçti.

Aslen Alman olan ancak Özbekistan'da doğan Anton yeni yabancı kuralı gereğince Özbekistan doğumlu olduğu için yerli statüsüne oynayabiliyor.

Anton'un Stuttgart'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Eğer iki takımdan biri vazgeçmez ve transfer için rekabete girerse Stuttgart'ın futbolcunun gerçek değerinin kaç katını isteyeceğini tahmin etmek hiç de zor değil.

Bu nasıl transfer yöntemi? Yazık değil mi?