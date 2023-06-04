F.Bahçe'nin G.Saray maçı 11'i belli oldu. Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisinde sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

F.Bahçe'nin G.Saray maçı 11'i belli oldu. Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta derbi maçında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Ligin 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında rakibi olan Galatasaray'ın da aynı gün deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yenmesi ve şampiyonluğu garantilemesi üzerine, ligi ilk sırada bitirme şansını yitirdi.

Sezonu ikinci sırada kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-0 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek, şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzülen taraftarını derbi galibiyetiyle mutlu etmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, 38. haftada ligden çekilen Gaziantep FK ile bir maçı bulunduğu ve bu maçta hükmen 3 puanın sahibi olacağı için sezona Galatasaray maçıyla veda edecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 77 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, derbide forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.

Sezonu derbi galibiyetiyle tamamlamayı hedefleyen teknik direktör Jorge Jesus'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Zajc, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi.

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