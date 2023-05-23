F.Bahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı: İşte dünyaca ünlü 5 yıldız

Fenerbahçe yeni sezon için hazırlıklara hızlı başladı. Sarı lacivertlilerin transfer listesi ortaya çıktı.

F.Bahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı: İşte dünyaca ünlü 5 yıldız

Fenerbahçe, gelecek sezon için hazırlıklara başladı. Sarı lacivertlilerin transfer listesindeki en önemli 5 isim ortaya çıktı.

Listenin ilk sırasında Glasgow Rangers'in 26 yaşındaki oyuncusu Ryan Kent bulunuyor. Sol açık oynayan, sağda da görev yapabilen Kent'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtildi. Kent'in menajeriyle görüşme yapıldığı ve anlaşmanın sağlandığı ileri sürüldü.

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace takımında forma giyen Fildişili forvet Wilfred Zaha da listede yer alıyor. Sözleşmesi sezon sonunda biten Fildişili oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği ve görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin santrfor adayının da Kolombiyalı Duvan Zapata olduğu ifade edildi. İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen Zapata'nın Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.

Transfer listesindeki diğer ismin de Milan'ın hücum oyuncusu Divock Origi. La Gazzetta della Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Milan'ın Belçikalı forveti Divock Origi'yi transfer etmek istiyor. Milan'ın bonservisine 8 milyon euro istediği Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Hırvatistan Milli Takımı'nın ünlü kalecisi Dominik Livakovic'i transfer etmek için de kulübü Dinamo Zagreb'le görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı. 28 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te bitiyor.

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